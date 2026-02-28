ТАСС: идея вернуть переговоры по Украине в Абу-Даби исходит от России

По его словам, причина переноса переговоров из Женевы кроется в недостаточной нейтральности этой площадки. «В конечном счете Швейцария утратила статус нейтральной державы и чрезмерная близость к реакционно настроенным европейским странам не содействует атмосфере переговоров. Вдруг в следующий раз евросоветники по безопасности будут не только пить чай под дверьми в холле, а начнут ломиться в зал. Зачем их так провоцировать?» — пояснил источник.