ТАСС: идея вернуть переговоры по Украине в Абу-Даби исходит от России

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Идея перенести новый раунд переговоров по урегулированию украинского кризиса из Женевы обратно в ОАЭ исходит от Москвы и поддержана Вашингтоном. Об этом сообщил ТАСС источник, комментируя заявление Владимира Зеленского о том, что следующий раунд пройдет в Абу-Даби.

Источник: РИА "Новости"

«Вернуть переговоры в Абу-Даби — это больше пожелания России, Зеленский лишь поспешил их озвучить, так как это поддержали и американцы. Он же как канарейка — что услышал, то и напел», — сказал собеседник агентства.

По его словам, причина переноса переговоров из Женевы кроется в недостаточной нейтральности этой площадки. «В конечном счете Швейцария утратила статус нейтральной державы и чрезмерная близость к реакционно настроенным европейским странам не содействует атмосфере переговоров. Вдруг в следующий раз евросоветники по безопасности будут не только пить чай под дверьми в холле, а начнут ломиться в зал. Зачем их так провоцировать?» — пояснил источник.

