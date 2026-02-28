Ричмонд
Командир Уралбаев: пленные из ВСУ выдавали позиции сослуживцев в Красноармейске

Украинские военнослужащие также сдавали координаты складов с боеприпасами, сообщил командир российского гвардейского полка.

ДОНЕЦК, 28 февраля. /ТАСС/. Пленные украинские солдаты выдавали российским бойцам позиции сослуживцев и координаты складов с боеприпасами в Красноармейске. Об этом рассказал ТАСС командир гвардейского полка 27-й дивизии группировки войск «Центр» Тельман Уралбаев.

«Пленные, что сдавали позиции, выдавали где у них склады БК *(боекомплектов — прим. ТАСС), осталась провизия. Пленные помогали большой информацией», — рассказал Герой России Уралбаев.

Кроме того, украинские солдаты выдавали схемы маршрутов. Благодаря их данным, удалось выбить существенную часть личного состава, техники и боекомплекта противника, уточнил командир.

Красноармейск — крупный логистический и промышленный центр Донбасса, битва за который длилась несколько месяцев. Город был освобожден в декабре 2025 года силами группировки «Центр».

