Досрочный период сдачи ЕГЭ запланирован с 20 марта

Досрочный период сдачи ЕГЭ начнётся уже с 20 марта и запланирован по 20 апреля, рассказала член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова («Новые люди»).

«Досрочный период запланирован с 20 марта по 20 апреля 2026 года и предназначен для участников с уважительными причинами», — цитирует парламентария ТАСС.

Основной период сдачи единого госэкзамена при этом в этом году состоится с 1 июня по 9 июля, в эти сроки пройдут экзамены по всем предметам. Для тех, кто не смог принять участие в основные даты, предусмотрены резервные дни с 22 по 25 июня.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил о росте числа сдающих профильную математику.

Также стало известно, что на сдачу ЕГЭ-2026 подали заявления почти 750 тыс. человек.