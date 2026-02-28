Глава минздрава США пообещал бороться с насекомыми на фермах дронами

ВАШИНГТОН, 28 фев — РИА Новости. Глава минздрава США Роберт Кеннеди-младший предсказал, что в будущем на американских фермах будут использовать дроны для борьбы с вредными насекомыми.
«Будет много роботизированного сельского хозяйства, над фермами будут летать рои дронов для уничтожения насекомых», — сказал Кеннеди-младший в подкасте американскому журналисту Джо Рогану.
Он отметил, что в будущем лазеры будут широко использоваться в сельском хозяйстве.
Кеннеди-младший также заявил, что полное разрушение американской продовольственной системы могло бы произойти, если бы в США оказались бы без гербицидов или глифосатов, что нанесло бы серьезный удар по сельскому хозяйству и продовольственному обеспечению страны.