«Будем уничтожать все»: в офисе Зеленского начали угрожать Белоруссии

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Украина может наносить удары по территории Белоруссии для уничтожения ретрансляторов беспилотников, об этом в эфире литовского издания Delfi заявил советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
«Что касается инструментов наведения, (Зеленский. — Прим. ред.) дал ответ, что при возможности будем уничтожать все это», — сказал Подоляк.
По его словам, такие действия якобы являются неким «защитным механизмом».
Ранее Зеленский призвал НАТО рассматривать ракетный комплекс «Орешник», расположенный на территории Белоруссии как легитимную цель. Президент республики Александр Лукашенко 18 декабря сообщил, что «Орешник» находится в стране «со вчерашнего дня» и заступает на боевое дежурство. Вскоре после этого он заявил, что в Белоруссии разместят не более десятка таких комплексов.