«Будем уничтожать все»: в офисе Зеленского начали угрожать Белоруссии

Ранее Зеленский призвал НАТО рассматривать ракетный комплекс «Орешник», расположенный на территории Белоруссии как легитимную цель. Президент республики Александр Лукашенко 18 декабря сообщил, что «Орешник» находится в стране «со вчерашнего дня» и заступает на боевое дежурство. Вскоре после этого он заявил, что в Белоруссии разместят не более десятка таких комплексов.