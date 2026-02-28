Ричмонд
С 1 марта работодатели смогут увольнять иностранцев для соблюдения региональных квот

С 1 марта 2026 года работодатели в России смогут расторгать трудовой договор с иностранным работником и лицом без гражданства на основании нормативных правовых актов регионального уровня.

Как рассказал член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров, работодатели смогут увольнять иностранцев в случае, если нужно привести их численность в соответствие с региональными ограничениями. При этом уточняется, что трудовой договор будут прекращать не позже окончания срока, который закреплён в нормативном правовом акте субъекта.

По информации РИА Новости, на практике необходимость приведения штата в соответствие будет определяться на основе постановления правительства страны от 5 декабря 2025 года № 1995, которым утверждена допустимая доля иностранных работников на 2026 год.

Ранее в Госдуму подали законопроект об обязанности мигрантов платить налог за членов семьи.

Кроме того, в Государственную думу был внесён законопроект, предусматривающий аннулирование вида на жительство или разрешения на временное проживание мигрантов при недостаточной занятости.