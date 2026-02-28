С 1 марта работодатели смогут увольнять иностранцев для соблюдения региональных квот

Как рассказал член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров, работодатели смогут увольнять иностранцев в случае, если нужно привести их численность в соответствие с региональными ограничениями. При этом уточняется, что трудовой договор будут прекращать не позже окончания срока, который закреплён в нормативном правовом акте субъекта.