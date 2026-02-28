Ричмонд
Трамп приказал федеральным службам США отказаться от продуктов Anthropic

Американский лидер Дональд Трамп приказал федеральным службам США немедленно отказаться от технологий Anthropic. Компания конфликтует с Пентагоном из-за использования её разработок в военных целях.

Источник: Life.ru

«Я даю указание каждому федеральному ведомству правительства Соединённых Штатов немедленно прекратить любое использование технологий компании Anthropic», — написал республиканец в cоцсети Truth Social.

Президент США уточнил, что для структур, активно применяющих разработки Anthropic (включая Пентагон), предусмотрен шестимесячный переходный период для постепенного прекращения использования этих технологий. Руководство Anthropic отказывается открывать Пентагону полный доступ к своим технологиям. В компании считают, что полагаться на них при создании автономного оружия пока рано. Кроме того, там заявляют об отсутствии юридической базы для использования их разработок в целях внутренней слежки.

Ранее компания американского предпринимателя Илона Маска xAI, специализирующаяся на искусственном интеллекте, подписала соглашение с Министерством обороны США. Договорённость позволяет военным интегрировать модель Grok в закрытые информационные системы, используемые для выполнения ключевых задач ведомства. Главным условием сделки стало разрешение на применение ИИ в любых законных целях — от разведывательной деятельности и разработки новых вооружений до непосредственного планирования и проведения боевых операций.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

