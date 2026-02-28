Ричмонд
Politico: Запад потерпел неудачу в поставках систем ПВО Киеву в рамках PURL

Западные страны столкнулись с трудностями при обеспечении Украины системами ПВО по программе PURL, пишет Politico.

«Европейские чиновники и союзники Украины сетуют на то, что задержки в промышленности и затяжные процедуры закупок в США продолжают препятствовать реализации проекта», — говорится в публикации.

Отмечается, что приобретение систем ПВО «особенно затруднительно», поскольку у США практически нет излишков, а ежедневная потребность Украины в перехватчиках «чрезвычайно высока».

«США значительно увеличили производство систем Patriot, но этого далеко недостаточно для удовлетворения мирового спроса», — пишет издание.

Источник Politico между тем заявил, что сложившаяся ситуация «не сулит ничего хорошего» и призвал «проснуться».

В начале февраля агентство Reuters писало, что Швеция и Дания договорились о совместной закупке и передаче Украине систем противовоздушной обороны общей стоимостью около $290 млн.

