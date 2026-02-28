Ричмонд
Иран согласился отказаться от всех запасов обогащённого урана

Глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди сообщил, что Иран на переговорах с США согласился отказаться от всех запасов обогащённого урана. Это открывает путь к заключению соглашения.

Источник: Life.ru

«Что касается имеющихся в настоящий момент запасов (обогащённого урана у Ирана. — Прим. Life.ru), я считаю, что теперь достигнута договорённость о том, что они будут переработаны до минимального возможного уровня — до нейтрального, естественного уровня. То есть они будут превращены в топливо, и это топливо будет необратимым», — уточнил министр в интервью телеканалу CBS.

В ходе третьего раунда ирано-американских консультаций по ядерному досье, завершившегося в четверг вечером в Женеве, обмен посланиями между делегациями осуществлял министр иностранных дел Омана.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Иран не готов отказаться от ядерной программы. Но Тегеран стремится к договорённости, так как опасается военной атаки американской стороны. На этом фоне США перебросили к границам Ирана 150 самолётов и два авианосца. При этом Москва призвала Вашингтон отказаться от ударов по ядерным объектам Ирана.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

