Иран согласился отказаться от всех запасов обогащённого урана

«Что касается имеющихся в настоящий момент запасов (обогащённого урана у Ирана. — Прим. Life.ru), я считаю, что теперь достигнута договорённость о том, что они будут переработаны до минимального возможного уровня — до нейтрального, естественного уровня. То есть они будут превращены в топливо, и это топливо будет необратимым», — уточнил министр в интервью телеканалу CBS.