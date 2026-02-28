ЗАЭС: быстро завершить ремонт линии питания станции невозможно из-за его сложности

Директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина заявила, что ремонтные работы по обеспечению функционирования линии внешнего энергоснабжения «Ферросплавная-1» ЗАЭС непростые, и быстро завершить их невозможно.
«Ремонт непростой и потребует времени, поэтому быстро его завершить не получится. Ориентировочно он займёт не меньше недели», — цитирует её ТАСС.
Глава «Росатома» Алексей Лихачёв ранее заявил, что ремонт ЛЭП «Ферросплавная-1», необходимой для внешнего энергоснабжения Запорожской атомной электростанции, займёт несколько дней.
10 февраля сообщалось, что объекты инфраструктуры Энергодара и Запорожской АЭС повреждены в результате атаки ВСУ на промышленную зону.