Международный аэропорт в Боливии закрыли после падения самолета

Международный аэропорт в Эль-Альто в Боливии закрыли после падения самолета.

Источник: © РИА Новости

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 фев — РИА Новости. Международный аэропорт в боливийском городе Эль-Альто закрыт после инцидента с самолетом, сообщила государственная авиакомпания Boliviana de Aviacion.

«Международный аэропорт Эль-Альто-Ла-Пас временно закрыт по решению руководства из-за инцидента с самолетом», — говорится в сообщении.

Аэропорт Эль-Альта является воздушными воротами административной столицы Боливии Ла-Паса.

В пятницу самолет, принадлежащий ВВС Боливии, при посадке выехал за пределы ВПП и столкнулся с автомобилями, находившимися на шоссе поблизости от аэропорта. Минимум 15 человек погибли.