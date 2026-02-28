США и их союзники столкнулись с трудностями в обеспечении Украины системами ПВО по программе PURL, сообщает Politico.
Промышленность не успела ускорить производство и согласование устаревших комплексов для удовлетворения критической потребности Киева. Даже при закупках вооружения из американских запасов для передачи Киеву проблема усугубляется ограниченностью ресурсов в оборонной промышленности и длительными сроками поставок из США, в первую очередь это касается ракет для систем Patriot, отмечает издание.
Собеседники газеты подчеркивают, что ситуация вызывает тревогу, поскольку сама Америка испытывает нехватку комплексов, и получение дополнительных систем для Украины остаётся крайне сложной задачей.
Ранее сообщалось, что Россия достигла значительного преимущества в области противовоздушной обороны, что стало решающим фактором в поражении Киева.