Politico: Запад потерпел неудачу в поставках систем ПВО Киеву

Промышленность не успела ускорить производство и согласование устаревших комплексов для удовлетворения критической потребности Киева. Даже при закупках вооружения из американских запасов для передачи Киеву проблема усугубляется ограниченностью ресурсов в оборонной промышленности и длительными сроками поставок из США, в первую очередь это касается ракет для систем Patriot, отмечает издание.