Командир Уралбаев: солдаты ВСУ при бегстве из Красноармейска надевали юбки

ДОНЕЦК, 28 февраля. /ТАСС/. Украинские солдаты при бегстве из Красноармейска надевали гражданскую одежду, в том числе женские юбки, рассказал ТАСС командир гвардейского полка 27-й дивизии группировки войск «Центр» Тельман Уралбаев.
«Ребята мои, уже когда зашли в многоэтажки, в населенный пункт Красноармейск, там начали сталкиваться с многими гражданскими. Они тоже проводили фильтрацию и выявляли военнослужащих ВСУ, которые переодевались в гражданку, юбки», — рассказал Герой России Уралбаев.
По его словам, на телах переодетых в мирных жителей украинских солдат находили многочисленные татуировки, в том числе нацистского содержания.
Красноармейск — крупный логистический и промышленный центр Донбасса, битва за который длилась несколько месяцев. Город был освобожден в декабре 2025 года силами группировки «Центр».