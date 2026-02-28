Командир Уралбаев: солдаты ВСУ при бегстве из Красноармейска надевали юбки

«Ребята мои, уже когда зашли в многоэтажки, в населенный пункт Красноармейск, там начали сталкиваться с многими гражданскими. Они тоже проводили фильтрацию и выявляли военнослужащих ВСУ, которые переодевались в гражданку, юбки», — рассказал Герой России Уралбаев.