Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Командир Уралбаев: солдаты ВСУ при бегстве из Красноармейска надевали юбки

По словам Героя России, на телах переодетых в мирных жителей украинских солдат находили многочисленные татуировки, в том числе нацистского содержания.

ДОНЕЦК, 28 февраля. /ТАСС/. Украинские солдаты при бегстве из Красноармейска надевали гражданскую одежду, в том числе женские юбки, рассказал ТАСС командир гвардейского полка 27-й дивизии группировки войск «Центр» Тельман Уралбаев.

«Ребята мои, уже когда зашли в многоэтажки, в населенный пункт Красноармейск, там начали сталкиваться с многими гражданскими. Они тоже проводили фильтрацию и выявляли военнослужащих ВСУ, которые переодевались в гражданку, юбки», — рассказал Герой России Уралбаев.

По его словам, на телах переодетых в мирных жителей украинских солдат находили многочисленные татуировки, в том числе нацистского содержания.

Красноармейск — крупный логистический и промышленный центр Донбасса, битва за который длилась несколько месяцев. Город был освобожден в декабре 2025 года силами группировки «Центр».

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше