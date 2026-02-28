Трамп заявил, что Россия и Китай уважают США

Американский лидер Дональд Трамп утверждает, что Россия и Китай испытывают уважение к нему и США в целом. Об этом он заявил на мероприятии в штате Техас.
Глава Белого дома отметил, что Соединённые Штаты вернули себе прежний статус. Он пояснил, что страна якобы вновь стала сильной, а её экономика опять процветает.
По словам Трампа, это вернуло уважение к США в мире.
«Китай уважает нас, Россия уважает нас. Они все уважают нас, и они уважают вашего президента. А я уважаю их», — сказал президент на выступлении перед своими сторонниками в городе Корпус-Кристи.
Напомним, в ноябре Дональд Трамп заявил, что предыдущий глава Белого дома Джо Байден вместо управления страной «всё время спал». Республиканец подчеркнул, что его предшественник оставил страну в хаосе. По мнению главы Белого дома, США были на грани краха.
15 января пресс-секретарь американской администрации Каролин Левитт заявила, что Дональд Трамп будто бы победил инфляционный кризис в стране, возникший при Джо Байдене. Представитель Белого дома сослалась на опубликованный отчет об индексе потребительских цен в стране.
20 января, в годовщину своей инагурации, Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты превратились из посмешища в «самую крутую страну». Он сослался на слова короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абделя Азиза Аль Сауда.