Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Патриотизм влетел в копеечку: Британца оштрафовали за украшение города флагами

В Англии 43-летний предприниматель Уилл Хейлетт решил поднять патриотический дух соседей и украсил улицы государственными флагами. Владелец компании по высотным работам из Скарборо использовал свою автовышку, чтобы развесить полотнища Великобритании и Святого Георгия на 64 опорах освещения. Об этом рассказал новостной сайт Metro.

Источник: Life.ru

Однако местный совет Северного Йоркшира не оценил инициативу. Коммунальщики оперативно сняли все флаги, а чиновники выставили Хейлетту счёт на 2785,50 фунта (около 290 тысяч рублей).

Британец назвал требование возмутительным и отказался платить. В качестве альтернативы он предложил перевести деньги в благотворительную организацию, помогающую ветеранам. Местный совет неожиданно согласился на такой вариант.

Ранее американский миллиардер Илон Маск раскритиковал ситуацию, при которой за изнасилования несовершеннолетних в ряде европейских стран выносится наказание в виде штрафов, а не тюремного срока. По его словам, данная система является «непостижимым злом». Предприниматель прокомментировал пост пользователя о судебном решении в Испании: выходцу из Сенегала, признанному виновным в изнасиловании 14-летней девочки, назначили штраф.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.
Читать дальше