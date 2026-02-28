Патриотизм влетел в копеечку: Британца оштрафовали за украшение города флагами

Ранее американский миллиардер Илон Маск раскритиковал ситуацию, при которой за изнасилования несовершеннолетних в ряде европейских стран выносится наказание в виде штрафов, а не тюремного срока. По его словам, данная система является «непостижимым злом». Предприниматель прокомментировал пост пользователя о судебном решении в Испании: выходцу из Сенегала, признанному виновным в изнасиловании 14-летней девочки, назначили штраф.