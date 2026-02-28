Ричмонд
ВСУ на Сумском направлении бьют по ложным позициям ВС России

РИА Новости: ВСУ на Сумском направлении бьют по ложным позициям ВС России.

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. ВСУ на Сумском направлении впустую применяют дорогостоящие западные боеприпасы HIMARS по ложным позициям ВС РФ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, российские бойцы на Сумском направлении строят ложные пункты управления: ставят различные макеты, под них выставляют окопные свечи, чтобы они были похожи на действующий пункт принятия решений.

«ВСУ, в свою очередь, по ним используют дорогостоящие ракеты HIMARS», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что противник впустую тратит боеприпасы.