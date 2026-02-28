Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Начнут ломиться в зал»: названа причина переноса мирных переговоров из Женевы в Абу-Даби

ТАСС: США поддержали предложение РФ о переносе переговоров по Украине в Абу-Даби.

Источник: Комсомольская правда

Инициатива перенести очередной раунд переговоров по урегулированию украинского кризиса из Женевы в ОАЭ принадлежит России и получила поддержку США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Вернуть переговоры в Абу-Даби — это больше пожелания России, Зеленский лишь поспешил их озвучить, так как это поддержали и американцы. Он же как канарейка — что услышал, то и напел», — сказал инсайдер.

Источник отметил, что Швейцария утратила прежний статус нейтрального государства. Он добавил, что не исключено, что в следующий раз советники ЕС по безопасности «будут не только пить чай под дверьми в холле, а начнут ломиться в зал».

Ранее KP.RU писал, что трехсторонняя встреча состоялась в Женеве 17−18 февраля. Переговоры были сложными. Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что в ходе консультаций поднимались территориальные вопросы.

Узнать больше по теме
Женева: дипломатическая столица мира и площадка для мирных переговоров
Женева — один из самых известных населенных пунктов Европы. Исторически город стал символом нейтралитета, мирных переговоров и глобального сотрудничества, ведь именно в Женеве регулярно принимают международные саммиты, встречи лидеров государств и переговоры по ключевым вопросам безопасности.
Читать дальше