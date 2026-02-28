Инициатива перенести очередной раунд переговоров по урегулированию украинского кризиса из Женевы в ОАЭ принадлежит России и получила поддержку США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
«Вернуть переговоры в Абу-Даби — это больше пожелания России, Зеленский лишь поспешил их озвучить, так как это поддержали и американцы. Он же как канарейка — что услышал, то и напел», — сказал инсайдер.
Источник отметил, что Швейцария утратила прежний статус нейтрального государства. Он добавил, что не исключено, что в следующий раз советники ЕС по безопасности «будут не только пить чай под дверьми в холле, а начнут ломиться в зал».
Ранее KP.RU писал, что трехсторонняя встреча состоялась в Женеве 17−18 февраля. Переговоры были сложными. Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что в ходе консультаций поднимались территориальные вопросы.