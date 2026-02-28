Ричмонд
Трамп в Техасе заглянул в местный ресторан и угостил посетителей гамбургерами

Американский лидер Дональд Трамп во время визита в Техас зашёл в местный ресторан и угостил всех присутствующих гамбургерами.

«Гамбургеры для всех!.. Если бы это был бар, я бы угостил всех выпивкой, но я не пью» — сказал Трамп.

Как отмечает РИА Новости, президент США без бургеров также не остался.

Ранее министр здравоохранения США Роберт Кеннеди — младший выразил удивление выносливостью президента США, учитывая его пристрастие к фастфуду и газировке.

Кеннеди отметил, что основу рациона президента часто составляют продукты из Макдоналдса, конфеты и диетическая кола, которую он пьёт постоянно.

