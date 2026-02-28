Ричмонд
Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.

Об этом сообщили в Telegram-канале о ситуации на подходах к мосту.

Всех, кто находится на мосту и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие и выполнять требования сотрудников транспортной безопасности.

27 февраля сообщалось, что в аэропорту Самары эвакуировали пассажиров и персонал в специально оборудованные помещения в связи с поступлением сигнала ракетной опасности. В настоящее время аэропорт обслуживает рейсы без ограничений.

