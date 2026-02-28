Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.
Об этом сообщили в Telegram-канале о ситуации на подходах к мосту.
Всех, кто находится на мосту и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие и выполнять требования сотрудников транспортной безопасности.
27 февраля сообщалось, что в аэропорту Самары эвакуировали пассажиров и персонал в специально оборудованные помещения в связи с поступлением сигнала ракетной опасности. В настоящее время аэропорт обслуживает рейсы без ограничений.
Узнать больше по теме
Крымский мост: транспортный коридор через Керченский пролив
Самый длинный в Европе, Крымский мост связывает Таманский и Керченский полуострова. В материале рассмотрим основные его характеристики: географию, статус объекта, историю строительства и его стратегическое значение.Читать дальше