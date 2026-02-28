Ричмонд
Дудаков: Мелания Трамп может помочь своему сыну стать президентом США

Политолог Дудаков рассказал о политических амбициях Мелании Трамп. Первая леди 2 марта будет председательствовать на заседании Совета безопасности ООН.

Источник: Аргументы и факты

Политолог-американист Малек Дудаков оценил политические перспективы Мелании Трамп. Как сообщалось, супруга президента США 2 марта будет председательствовать на заседании СБ Организации Объединённых Наций.

Как отметил Дудаков, для американских первых леди вполне типично заниматься политическими или общественными проектами.

«Поэтому нет ничего удивительного в том, что Мелания Трамп решила войти в международную повестку, хотя, как отмечают в Белом доме, первые леди еще никогда не председательствовали в Совете Безопасности ООН», — сказал эксперт.

При этом, акцентировал Дудаков, у неё нет перспектив для будущей политической карьеры.

«Напомню, что она родилась за пределами Соединенных Штатов (в Словении), а значит, формально не может баллотироваться в президенты США. Думаю, ей это и не очень интересно. Однако у неё есть сын Бэррон, которого семья Трамп рассматривает как продолжателя династии. Еще есть Дональд Трамп-младший, Иванка, Эрик и Тиффани. Семья большая и политически активная, поэтому представители династии Трамп наверняка будут пытаться влиять на процессы и участвовать в выборах даже после ухода их отца с поста президента. Но вряд ли сама Мелания будет проявлять личные политические амбиции», — подытожил Дудаков.

Ранее Дудаков рассказал, чем Мелания Трамп займется в ООН.

Как стало известно, с 1 марта председательство в СБ Организации Объединённых Наций на месяц переходит к США.

Мелания Трамп: биография единственной первой леди США из коммунистической страны
Дональд Трамп во второй раз стал президентом США. И как заявила его нынешняя жена Мелания, в этот срок она собирается участвовать в политической жизни страны куда активнее. Собрали главное из биографии первой леди США.
