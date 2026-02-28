Дудаков: Мелания Трамп может помочь своему сыну стать президентом США

«Напомню, что она родилась за пределами Соединенных Штатов (в Словении), а значит, формально не может баллотироваться в президенты США. Думаю, ей это и не очень интересно. Однако у неё есть сын Бэррон, которого семья Трамп рассматривает как продолжателя династии. Еще есть Дональд Трамп-младший, Иванка, Эрик и Тиффани. Семья большая и политически активная, поэтому представители династии Трамп наверняка будут пытаться влиять на процессы и участвовать в выборах даже после ухода их отца с поста президента. Но вряд ли сама Мелания будет проявлять личные политические амбиции», — подытожил Дудаков.