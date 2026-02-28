Россиянам объяснили, как создаются арктические технологии нового поколения

«Применяются материалы корпусов и подложек, рассчитанные на экстремальные деформации и многократные циклы охлаждения и прогрева. На первый план выходят корпуса и подложки на керамической основе, прежде всего из оксида алюминия и нитрида алюминия: они стабильнее, лучше держат герметичность и при этом эффективнее отводят тепло, что важно и зимой и летом при работе в закрытых кожухах», — добавил он.