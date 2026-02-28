Клинтон заявил, что ничего не знал о преступлениях Эпштейна

Бывший американский президент Билл Клинтон во время дачи показаний по делу финансиста Джеффри Эпштейна заявил, что «никогда не был свидетелем» каких-либо преступлений со стороны последнего.
«Клинтон заявил, что… никогда бы не “летел на его самолёте, если бы хоть немного догадывался о том, что он делает — я бы сам его сдал”, — пишет New York Post.
Издание также сообщает, что Клинтона расспросили о провокационной фотографии, на которой он запечатлён почти обнажённым в джакузи вместе с неопознанной женщиной. Бывший американский президент при этом отрицал сексуальную связь с данной женщиной и настаивал на том, что «не совершил ничего противоправного».
Также Клинтон в ходе дачи показаний заявил, что его знакомство с Эпштейном было недолгим.
В CNN ранее писали, что Билл Клинтон на фото в джакузи находился с одной из жертв Эпштейна.
Бывший госсекретарь Соединённых Штатов Хиллари Клинтон между тем также утверждала, что не знала о преступлениях Эпштейна.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что показания Хиллари Клинтон относительно присутствия её мужа Билла Клинтона в материалах по делу финансиста Джеффри Эпштейна являются ложью.