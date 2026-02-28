СМИ сообщили о срыве планов Запада по защите Украины

Промышленность не смогла нарастить производство и ускорить поставки устаревших систем, несмотря на острую потребность Киева. Даже закупка вооружений из американских запасов для последующей передачи Украине сталкивается с нехваткой ресурсов у ВПК и длительными циклами поставок, особенно по ракетам для Patriot.