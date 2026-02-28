Западные союзники не справились с задачей обеспечения Украины системами противовоздушной обороны по программе PURL, пишет Politico.
Промышленность не смогла нарастить производство и ускорить поставки устаревших систем, несмотря на острую потребность Киева. Даже закупка вооружений из американских запасов для последующей передачи Украине сталкивается с нехваткой ресурсов у ВПК и длительными циклами поставок, особенно по ракетам для Patriot.
Один из помощников конгрессмена на условиях анонимности заявил: «Это беда для всех, она не сулит ничего хорошего. Нам нужно проснуться». Сами комплексы Patriot также дефицитны.
Ранее сообщалось, что Мерц выдвинул требование к России для начала переговоров.
