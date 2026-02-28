В Москве после работ восстановили движение по улице Кадырова

Ранее РИА Новости сообщили в экстренных службах, что в доме на юго-западе Москвы, предположительно, произошел взрыв. В префектуре ЮЗАО РИА Новости ранее рассказали, что в результате взрыва пострадали двое. Окно квартиры и участок наружной стены одной из комнат были повреждены. Кроме того, был открыт ПВР в школе № 1492. Также в столичном дептрансе сообщили, что движение по улице Кадырова на участке от 4-го до 8-го дома перекрыто на время работы экстренных служб.