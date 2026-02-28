СМИ: полиция Боливии сжигает пачки денег, выпавшие из разбившегося самолета

После катастрофы у самолета начали собираться местные жители, чтобы завладеть выпавшими из него деньгами, мешая работе пожарных и медиков. Полиция применила газ, чтобы разогнать людей. Однако люди возвращались снова и снова. «Эти банкноты не являются законным платежным средством, они не находятся в обращении. Поэтому мы приступаем к их уничтожению, и любой, кто владеет этими банкнотами, действует против закона… Вся эта партия будет сожжена», — сказал телеканалу глава Центрального банка Давид Эспиноса.