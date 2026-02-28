Русофобия в Польше прет из всех щелей, заявил экс-генконсул

«Как гласит известная поговорка: “Никогда не может быть плохо настолько, чтобы не могло стать еще хуже”. Есть куда ниже опуститься. Это удар, прежде всего, по людям, которые у нас обслуживались. К нам приходили тысячи людей — россияне, белорусы, украинцы. А сейчас они вынуждены ездить в Варшаву и стоять в длинных очередях. Потому что после закрытия генконсульств в Познани, Кракове и Гданьске осталось только посольство в Варшаве. Сроки ожидания, например, замены паспорта или доверенности существенно увеличились», — отметил он.