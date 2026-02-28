Ричмонд
Русофобия в Польше прет из всех щелей, заявил экс-генконсул

Экс-генконсул Семенов: русофобия в Польше прет из всех щелей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Русофобия в Польше «прет из всех щелей», снижения ее уровня не наблюдается, заявил в интервью РИА Новости бывший генеральный консул РФ в Гданьске Сергей Семенов.

Генеральное консульство России в польском Гданьске закрылось в конце декабря минувшего года по решению Польши. Чтобы не терять связь с россиянами и освещать консульскую тематику, Сергей Семенов принял решение создать блог в Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). Так, за два с половиной месяца на него подписались 13 тысяч человек, а некоторые «рилсы» набрали по 100 и 200 тысяч просмотров.

«Их агрессивный настрой и русофобия прут из всех щелей… Тенденции на спад не просматривается. К сожалению, за эти годы лучше не стало. Напротив, польские власти делали все возможное, чтобы довести двусторонние связи до полного демонтажа. Нас и так на сегодняшний день связывают только дипломатические отношения», — сказал Семенов.

По словам дипломата, двусторонние отношения стран находятся на крайне низком уровне, а решение закрыть генеральное консульство — это очередной удар правительства по ним.

«Как гласит известная поговорка: “Никогда не может быть плохо настолько, чтобы не могло стать еще хуже”. Есть куда ниже опуститься. Это удар, прежде всего, по людям, которые у нас обслуживались. К нам приходили тысячи людей — россияне, белорусы, украинцы. А сейчас они вынуждены ездить в Варшаву и стоять в длинных очередях. Потому что после закрытия генконсульств в Познани, Кракове и Гданьске осталось только посольство в Варшаве. Сроки ожидания, например, замены паспорта или доверенности существенно увеличились», — отметил он.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.