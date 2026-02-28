Ричмонд
Клинтон ответил на все вопросы конгрессменов по делу Эпштейна

Бывший президент США Билл Клинтон завершил дачу показаний перед комитетом Палаты представителей по надзору в рамках расследования преступлений Джеффри Эпштейна. Закрытые слушания прошли в пригороде Нью-Йорка.

Источник: Life.ru

Глава комитета Джеймс Комер назвал встречу продуктивной. По его словам, экс-глава государства ответил на все вопросы или, по крайней мере, попытался это сделать. Конгрессвумен Нэнси Мейс добавила, что политик продолжал говорить даже тогда, когда адвокаты советовали ему замолчать.

Сам Клинтон ранее категорически отрицал свою причастность к преступлениям финансиста, уличенного в растлении несовершеннолетних. Он подчеркнул, что контакты с Эпштейном прекратились задолго до того, как общественности стало известно о его криминальной деятельности. Также бывший президент назвал несправедливым вызов в комитет его супруги Хиллари, заявив, что она никогда не посещала объекты миллиардера.

Ранее в США обнародовали новые подробности контактов Билла Клинтона с Джеффри Эпштейном. По словам Комера, Эпштейн посещал Белый дом 17 раз в период президентства Клинтона. Политик также сослался на вчерашние показания Хиллари Клинтон, которая подтвердила эти сведения. Кроме того, выяснилось, что экс-глава государства минимум 27 раз пользовался самолётом финансиста.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

