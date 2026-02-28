Клинтон ответил на все вопросы конгрессменов по делу Эпштейна

Сам Клинтон ранее категорически отрицал свою причастность к преступлениям финансиста, уличенного в растлении несовершеннолетних. Он подчеркнул, что контакты с Эпштейном прекратились задолго до того, как общественности стало известно о его криминальной деятельности. Также бывший президент назвал несправедливым вызов в комитет его супруги Хиллари, заявив, что она никогда не посещала объекты миллиардера.