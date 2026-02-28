Ричмонд
Кеннеди-младший: в США хотят разрешить лечить военных психоделиками

Американские власти проводят работу над разрешением использовать психоделические препараты для лечения военнослужащих, сообщил в подкасте журналисту Джо Рогану глава Минздрава страны Роберт Кеннеди-младший.

По его словам, ведомство очень заинтересовано в том, чтобы разрешить проводить исследования в сфере использования психоделиков.

«Особенно для военнослужащих, которые получили такие травмы, чтобы они могли получить доступ к этим продуктам», — сказал Кеннеди-младший.

Политик отметил, что американским солдатам необходимо предоставить доступ к такому лечению внутри страны, чтобы им не приходилось ехать за терапией в Мексику и другие страны.

Осенью сообщалось, что трансгендерные* военные, уволенные из ВВС США из-за политики президента Дональда Трампа, подали иск против американской администрации.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.

