Кеннеди-младший: в США хотят разрешить лечить военных психоделиками

Американские власти проводят работу над разрешением использовать психоделические препараты для лечения военнослужащих, сообщил в подкасте журналисту Джо Рогану глава Минздрава страны Роберт Кеннеди-младший.
По его словам, ведомство очень заинтересовано в том, чтобы разрешить проводить исследования в сфере использования психоделиков.
«Особенно для военнослужащих, которые получили такие травмы, чтобы они могли получить доступ к этим продуктам», — сказал Кеннеди-младший.
Политик отметил, что американским солдатам необходимо предоставить доступ к такому лечению внутри страны, чтобы им не приходилось ехать за терапией в Мексику и другие страны.
