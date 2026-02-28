Ричмонд
Клинтон ответил на вопросы на слушаниях по делу Эпштейна

Клинтон дал ответы на все вопросы во время закрытых слушаний комитета Палаты представителей по надзору в рамках расследования по делу Эпштейна.

Источник: Аргументы и факты

Бывший президент США Билл Клинтон выступил на закрытых слушаниях комитета Палаты представителей по надзору, где рассматривались обстоятельства, связанные с делом Джеффри Эпштейна. Заседание прошло в рамках парламентского расследования, посвящённого возможным преступлениям финансиста.

Председатель комитета Джеймс Комер заявил, что показания были содержательными и продуктивными. По его словам, экс-президент постарался дать разъяснения по всем поднятым вопросам.

Конгрессвумен Нэнси Мейс также отметила, что Клинтон стремился подробно отвечать на обращения законодателей и продолжал объяснения даже в тех случаях, когда его юристы рекомендовали воздержаться от комментариев.

Ранее Клинтон заявил, что США находятся на краю пропасти на фоне дела финансиста Джеффри Эпштейна. По его словам, демократия требует от каждого «играть свою роль», а поиск правды и правосудия должен превалировать над партийной борьбой.

