Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Байден сделал необычное заявление о встречах с Путиным

Экс-президент США Джо Байден в ходе выступления перед сторонниками в Южной Каролине заявил, что встречался с Владимиром Путиным больше, чем любой другой мировой лидер.

Экс-президент США Джо Байден в ходе выступления перед сторонниками в Южной Каролине заявил, что встречался с Владимиром Путиным больше, чем любой другой мировой лидер. При этом он оговорился, сказав, что провёл «много времени на Украине».

«Я провел много времени на Украине. Я встречался с Путиным больше, чем любой другой мировой лидер», — заявил Байден.

Байден, будучи старейшим президентом в истории США на момент ухода с поста, нередко становился объектом критики из-за когнитивных нарушений, регулярных оговорок и физических инцидентов.

Ранее сообщалось, что бывшего президента США Джо Байдена (2021−2025), который воспользовался обычным коммерческим рейсом. Политика заметили в терминале вашингтонского аэропорта имени Рональда Рейгана в сопровождении сотрудников Секретной службы.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше