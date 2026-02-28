Байден сделал необычное заявление о встречах с Путиным

Экс-президент США Джо Байден в ходе выступления перед сторонниками в Южной Каролине заявил, что встречался с Владимиром Путиным больше, чем любой другой мировой лидер. При этом он оговорился, сказав, что провёл «много времени на Украине».
«Я провел много времени на Украине. Я встречался с Путиным больше, чем любой другой мировой лидер», — заявил Байден.
Байден, будучи старейшим президентом в истории США на момент ухода с поста, нередко становился объектом критики из-за когнитивных нарушений, регулярных оговорок и физических инцидентов.
Ранее сообщалось, что бывшего президента США Джо Байдена (2021−2025), который воспользовался обычным коммерческим рейсом. Политика заметили в терминале вашингтонского аэропорта имени Рональда Рейгана в сопровождении сотрудников Секретной службы.
