Двое детей пострадали в результате ДТП в Магаданский области

Двое детей пострадали в результате ДТП с участием КАМАЗа на трассе «Колыма» в Магаданский области, они госпитализированы. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

По предварительным данным, женщина за рулём автомобиля Toyota не справилась с управлением и столкнулась с двигавшимся во встречном направлении КАМАЗом.

«В результате ДТП водитель автомобиля Toyota Hiace Regius, а также два несовершеннолетних пассажира 11 и девяти лет получили телесные повреждения», — говорится в публикации в Telegram-канале ГАИ.

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате ДТП на трассе Р-23 «Псков» в Лужском районе Ленинградской области.