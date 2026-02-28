Двое детей пострадали в результате ДТП в Магаданский области

Двое детей пострадали в результате ДТП с участием КАМАЗа на трассе «Колыма» в Магаданский области, они госпитализированы. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.
По предварительным данным, женщина за рулём автомобиля Toyota не справилась с управлением и столкнулась с двигавшимся во встречном направлении КАМАЗом.
«В результате ДТП водитель автомобиля Toyota Hiace Regius, а также два несовершеннолетних пассажира 11 и девяти лет получили телесные повреждения», — говорится в публикации в Telegram-канале ГАИ.
Сотрудники Госавтоинспекции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
