Байдену понадобилась помощь, чтобы спуститься с лестницы

Байдену понадобилась помощь, чтобы спуститься с лестницы после выступления.

НЬЮ-ЙОРК, 28 фев — РИА Новости. Экс-президенту США Джо Байдену после выступления в Южной Каролине понадобилась помощь, чтобы спуститься с лестницы.

В ходе этого выступления Байден заявил, что встречался с президентом России Владимиром Путиным «больше, чем любой другой мировой лидер».

После завершения своей речи экс-президент начал спускаться по лестнице, левой рукой взявшись за поручень. Правую он подал находившемуся рядом человеку, вероятно, помощнику или охраннику. Тот, взяв президента за руку, приобнял его за поясницу и довел до конца лестницы.

В этот раз обошлось без эксцессов. Тем не менее, за время своего президентства Байден не раз спотыкался и падал.

