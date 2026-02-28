Байдену понадобилась помощь, чтобы спуститься с лестницы

НЬЮ-ЙОРК, 28 фев — РИА Новости. Экс-президенту США Джо Байдену после выступления в Южной Каролине понадобилась помощь, чтобы спуститься с лестницы.
В ходе этого выступления Байден заявил, что встречался с президентом России Владимиром Путиным «больше, чем любой другой мировой лидер».
После завершения своей речи экс-президент начал спускаться по лестнице, левой рукой взявшись за поручень. Правую он подал находившемуся рядом человеку, вероятно, помощнику или охраннику. Тот, взяв президента за руку, приобнял его за поясницу и довел до конца лестницы.
В этот раз обошлось без эксцессов. Тем не менее, за время своего президентства Байден не раз спотыкался и падал.