Россиянам дали советы, как действовать после подозрительного звонка

После неожиданного звонка со словами «служба безопасности банка», «на вас оформлен кредит» или «вы выиграли приз» многие ещё долго прокручивают разговор в голове и не понимают, что делать дальше.

Как объяснил в беседе с RT старший эксперт по расследованию фрод-инцидентов «МегаФона» Борис Лопатин, первое, что стоит сделать, — постараться успокоиться и трезво оценить ситуацию.

«Мошенники всегда давят на эмоции: пугают блокировкой карты, долгами, уголовным делом или, наоборот, обещают лёгкий выигрыш. Их задача — чтобы человек действовал автоматически, а не размышлял», — объяснил специалист.

По его словам, если в разговоре звучали угрозы, требования срочно перевести деньги, продиктовать коды из смс, данные карты или паспорта, запрет рассказывать о разговоре кому-либо, с высокой вероятностью это был именно мошеннический звонок.

Одной из самых распространённых ошибок эксперт называет попытку перезвонить по входящему номеру.

«Это может привести к новым звонкам и более подготовленным атакам, потому что таким образом после “холодного” обзвона мошенники могут понять, кто готов к дальнейшему диалогу. Гораздо безопаснее, если речь шла о банке или сервисе, самостоятельно найти официальный номер на сайте организации или в приложении и уже по нему уточнить, всё ли в порядке с картой, со счётом или с личным кабинетом», — добавил специалист.

По его словам, если собеседник представлялся сотрудником финансовой организации, полезно сразу проверить операции по счёту и статус карт в официальном приложении или по горячей линии, указанной на карте.

"Ни один реальный сотрудник банка не будет просить назвать CVV-код, пароль от личного кабинета или коды из смс якобы для отмены операции, — напомнил эксперт.

При подобных просьбах стоит закончить разговор и самостоятельно связаться с банком по официальным каналам, подчеркнул он.

Мошенники специально торопят, повторяя, что решение нужно прямо сейчас или есть всего пять минут, предупредил Лопатин.

«Любая пауза играет против них. В такой ситуации важно сначала сделать перерыв, не принимать никаких решений и ничего не подтверждать по телефону. Если сомнения остаются, лучше обсудить произошедшее с родственниками или друзьями: со стороны обычно легче заметить несостыковки и понять, что речь идёт о типичной мошеннической схеме», — добавил он.

Как порекомендовал специалист, если во время разговора пользователь всё же успел назвать какие-то данные или подтвердил операцию, необходимо немедленно связаться с банком, при необходимости заблокировать карту и сменить пароли.

По словам эксперта, после подозрительных звонков стоит использовать и обычные защитные инструменты самого телефона.

«Имеет смысл добавить номер в чёрный список, включить фильтрацию спам-вызовов, установить приложение для блокировки нежелательных звонков. Это не даёт 100%-ной защиты, но заметно сокращает количество повторных попыток дозвона», — заявил он.

Ранее россиян предупредили о коварной мошеннической схеме с QR-кодами.