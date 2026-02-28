Россиянам дали советы, как действовать после подозрительного звонка

«Это может привести к новым звонкам и более подготовленным атакам, потому что таким образом после “холодного” обзвона мошенники могут понять, кто готов к дальнейшему диалогу. Гораздо безопаснее, если речь шла о банке или сервисе, самостоятельно найти официальный номер на сайте организации или в приложении и уже по нему уточнить, всё ли в порядке с картой, со счётом или с личным кабинетом», — добавил специалист.