Трамп считает, что у него есть право избираться на третий срок

Президент США Дональд Трамп заявил, что якобы имеет право ещё раз стать главой государства, несмотря на положения американской конституции, которые запрещают лидеру страны избираться на третий срок.
Руководитель Белого дома считает, что в 2020 году, когда у него не получилось избраться, имели место махинации со стороны демократов. Трамп фактически не признал итоги голосования, победителем которого объявили его соперника, Джо Байдна.
«Может быть, мы останемся еще на один срок. Ну, мы имеем на это право, поскольку они мошенничали напропалую при втором. Мы бы в действительности имели бы на это право», — сказал президент в ходе выступления перед своими сторонниками в городе Корпус-Кристи в штате Техас.
Глава государства также назвал многих известных членов Демократической партии сумасшедшими. Он призвал сторонников сделать всё для победы над этой политической силой на промежуточных выборах, которые назначены на ноябрь 2026 года. На выборах будет определяться состав Палаты представителей Конгресса США и треть списка сенаторов.
Напомним, в декабре газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на адвоката Алана Дершовица, с которым ранее работал Трамп, написала, что глава Белого дома обсуждал с ним сценарий повторного участия в президентских выборах. Юрист в беседе с политиком заявил, что допустимость такого шага не ясна.