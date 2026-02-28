Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Командир Уралбаев: ВСУ в Красноармейске расстреляли из танка дом с мирными

Людей спасло то, что они успели спуститься в подвал, рассказал Герой России.

ДОНЕЦК, 28 февраля. /ТАСС/. Украинские солдаты в Красноармейске в упор расстреляли из танка многоэтажный дом, в котором находились мирные жители. Как рассказал ТАСС командир гвардейского полка 27-й дивизии группировки войск «Центр» Тельман Уралбаев, людей спасло то, что они успели спуститься в подвал.

«Приехал, получается, танк противника и решил отработать. Отработал он именно по мирным жителям. Из-за этого удара, то что противник нанес по дому, он обрушился. Но мирные жители не пострадали, слава богу. На тот момент они успели в подвалы уйти», — рассказал Герой России Уралбаев.

Красноармейск — крупный логистический и промышленный центр Донбасса, битва за который длилась несколько месяцев. Город был освобожден в декабре 2025 года силами группировки «Центр».

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше