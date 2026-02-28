Командир Уралбаев: ВСУ в Красноармейске расстреляли из танка дом с мирными

ДОНЕЦК, 28 февраля. /ТАСС/. Украинские солдаты в Красноармейске в упор расстреляли из танка многоэтажный дом, в котором находились мирные жители. Как рассказал ТАСС командир гвардейского полка 27-й дивизии группировки войск «Центр» Тельман Уралбаев, людей спасло то, что они успели спуститься в подвал.
«Приехал, получается, танк противника и решил отработать. Отработал он именно по мирным жителям. Из-за этого удара, то что противник нанес по дому, он обрушился. Но мирные жители не пострадали, слава богу. На тот момент они успели в подвалы уйти», — рассказал Герой России Уралбаев.
Красноармейск — крупный логистический и промышленный центр Донбасса, битва за который длилась несколько месяцев. Город был освобожден в декабре 2025 года силами группировки «Центр».