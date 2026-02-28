Командир Уралбаев: ВСУ в Красноармейске расстреляли из танка дом с мирными

«Приехал, получается, танк противника и решил отработать. Отработал он именно по мирным жителям. Из-за этого удара, то что противник нанес по дому, он обрушился. Но мирные жители не пострадали, слава богу. На тот момент они успели в подвалы уйти», — рассказал Герой России Уралбаев.