Стало известно о трех бункерах США для секретных совещаний в Киеве

Посольство США ищет подрядчика, который предоставит подземное помещение в Киеве для проведения семинара на 50 человек с 31 марта по 3 апреля. Об этом сообщили СМИ. Член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров в беседе с aif.ru отметил, что у американского посольства есть три варианта защищенных бункеров, где возможно проведение такого мероприятия.
«Свой бункер Зеленский показал достаточно открыто, даже нарочито, продемонстрировал вход, кабинет. Но тем не менее, это всего лишь малая толика тех помещений, которые там находятся. Он продемонстрировал только один этаж, самый верхний, а там есть несколько этажей, подземных переходов и помещений. В одном из них вполне могут проходить эти американские совещания и семинары. Во-первых, там есть необходимая связь, а во-вторых, эти помещения практически невозможно вскрыть современным оружием», — сказал эксперт.
Вакаров отметил, что вполне вероятно, свой семинар посольство США может провести не только в бункере Зеленского, но и в подземных защищенных помещениях в посольстве.
«У США есть два здания посольства — новое и старое. И в старом здании тоже есть помещения бункера. Не надо забывать про здание ЦРУ в Подольском районе, поэтому для проведения секретных переговоров есть, как минимум, три места», — добавил он.
