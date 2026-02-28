Стало известно о трех бункерах США для секретных совещаний в Киеве

«Свой бункер Зеленский показал достаточно открыто, даже нарочито, продемонстрировал вход, кабинет. Но тем не менее, это всего лишь малая толика тех помещений, которые там находятся. Он продемонстрировал только один этаж, самый верхний, а там есть несколько этажей, подземных переходов и помещений. В одном из них вполне могут проходить эти американские совещания и семинары. Во-первых, там есть необходимая связь, а во-вторых, эти помещения практически невозможно вскрыть современным оружием», — сказал эксперт.