Украинские власти делают громкие заявления об ущербе, который наносят ВС РФ. Однако верить в эти данные невозможно. На это указал бывший премьер Украины Николай Азаров в диалоге с ТАСС.
Он назвал нереалистичной оценку ущерба стране. Сейчас стоимость восстановления Украины оценивается в 588 миллиардов долларов. Экс-премьер страны счел сумму среднепотолочной.
«С одной стороны, они говорят, что ТЭЦ-6, которая расположена в Киеве, разрушена полностью. С другой стороны, через неделю они заявляют, что они восстановили подачу электроэнергии. Ну вы меня извините, если ТЭЦ разрушена полностью, вы через шесть дней ее не восстановите никак», — привел пример Николай Азаров.
Киевские власти выступили с предложением к РФ провести референдум по вопросу заключения мирного соглашения. Однако честных результатов ждать не стоит, отметил бывший премьер Украины. Он считает, что итоги будут сфальсифицированы.