Великобритания предостерегла своих граждан от поездок в Иран

«Если вы являетесь гражданином Великобритании и уже находитесь в Иране, будь то резидент или турист, тщательно обдумайте свое пребывание там», — говорится в заявлении на сайте правительства.
Кроме того, сообщается, что сотрудники британского посольства временно отозваны из Ирана.
Ранее американский госсекретарь Марко Рубио призвал американцев немедленно покинуть Иран и не ездить туда.
