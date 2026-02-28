Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Великобритания предостерегла своих граждан от поездок в Иран

МИД Великобритании рекомендовал жителям страны отказаться от поездок в Иран в связи с ростом напряжённости в регионе.

МИД Великобритании рекомендовал жителям страны отказаться от поездок в Иран в связи с ростом напряжённости в регионе.

«Если вы являетесь гражданином Великобритании и уже находитесь в Иране, будь то резидент или турист, тщательно обдумайте свое пребывание там», — говорится в заявлении на сайте правительства.

Кроме того, сообщается, что сотрудники британского посольства временно отозваны из Ирана.

Ранее американский госсекретарь Марко Рубио призвал американцев немедленно покинуть Иран и не ездить туда.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше