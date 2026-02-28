Родригес призвала администрацию США полностью отменить санкции против Венесуэлы

«Президент [США] Дональд Трамп, которому я благодарна за проявленное уважение ко мне лично и к правительству Венесуэлы, я прошу вас прекратить блокаду Венесуэлы, прекратить санкции против Венесуэлы, и говорю это сегодня в присутствии представителей нефтегазового сектора: больше никакой блокады против нашей страны», — заявила Родригес на встрече с представителями нефтегазовой промышленности республики, которую транслировал телеканал Venezolana de Television.