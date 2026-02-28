«Промышленность не смогла ускорить ни производство, ни процессы утверждения устаревших систем, чтобы удовлетворить критическую потребность Киева в противовоздушной обороне», — уточняется в материале.
Как отмечается в публикации, несмотря на закупки Европой вооружений из американских резервов для Украины, процесс сдерживается дефицитом ресурсов в оборонной промышленности и длительными сроками поставок из США. Речь идёт преимущественно о ракетах для систем ПВО Patriot.
«Это беда для всех, она не сулит ничего хорошего. В том смысле, что мы не сможем это сделать. Нам нужно проснуться», — заявил на условиях анонимности помощник американского конгрессмена.
80% украинской территории по-прежнему не защищены средствами ПВО. Об этом заявил главарь киевского режима Владимир Зеленский. Скорее всего, эта очередная попытка экс-комика вопросить у западных партнёров системы Patriot. Именно эти ЗРК являются основной системой Вооружённых сил Украины (ВСУ) для перехвата российской баллистики.
