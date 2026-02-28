Экс-генконсул Семёнов: русофобия в Польше прёт из всех щелей

Русофобия в Польше «прёт из всех щелей», тенденции на спад не просматривается, заявил в интервью РИА Новости бывший генеральный консул России в Гданьске Сергей Семёнов.
По словам дипломата, в последние годы польские власти делали всё возможное, чтобы довести двусторонние связи до полного демонтажа. Сегодня же наши страны связывают только дипломатические отношения.
Также Семёнов подчеркнул, что решение закрыть генеральное консульство России в польском Гданьске в конце декабря прошлого года по решению Польши стало очередным ударом правительства по отношениям двух стран.
«Это удар, прежде всего, по людям, которые у нас обслуживались. К нам приходили тысячи людей — россияне, белорусы, украинцы. А сейчас они вынуждены ездить в Варшаву и стоять в длинных очередях», — сказал экс-генконсул.
Он добавил, что после закрытия генконсульств в Познани, Кракове и Гданьске осталось только посольство в Варшаве. При этом сроки ожидания, например, замены паспорта или доверенности существенно увеличились.
Ранее временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш рассказал, что Польша планирует возвести фортификации на границе с Россией.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский между тем, выступая в сейме, заявил о необходимости готовиться к войне.