Австриец рассказал, что реальная Россия отличается от образа в СМИ

«Нет, вообще нет», — сказал он, отвечая на вопрос, не было ли у него каких-то предубеждений перед поездкой в Россию, ведь местные новости регулярно транслируют образ «плохой России». Собеседник агентства отметил, что многие люди, которые говорят о России, «вообще ничего о ней не знают», — и у него нигде не было проблем.