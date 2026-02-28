Австриец рассказал, что реальная Россия отличается от образа в СМИ

ВЕНА, 28 фев — РИА Новости. Австриец Герфрид Свобода, путешествующий по миру на переоборудованном армейском вездеходе и уже четыре раза побывавший в России, в интервью с РИА Новости рассказал, что реальная Россия отличается от образа в СМИ.
«Нет, вообще нет», — сказал он, отвечая на вопрос, не было ли у него каких-то предубеждений перед поездкой в Россию, ведь местные новости регулярно транслируют образ «плохой России». Собеседник агентства отметил, что многие люди, которые говорят о России, «вообще ничего о ней не знают», — и у него нигде не было проблем.
«То, что я слышу в наших новостях, — это вообще не совпадает с тем, что я пережил. У нас всегда слышишь: “Плохая Россия, плохая Россия”. Но это не так», — пояснил он.
Австриец Герфрид Свобода из Зальцбурга в 2018 году оставил работу и отправился в кругосветное путешествие на военном вездеходе Pinzgauer 6×6. За восемь лет он проехал около 100 тысяч километров по Европе, Центральной Азии и Южной Америке.
Он уже четыре раза пересек Россию, включая зимнюю Сибирь и Магадан. Во время пандемии его автомобиль почти полтора года оставался в Магадане, после чего Свобода продолжил путь. Сейчас он планирует завершить кругосветку, переправиться через Тихий океан и добраться до России, где и замкнет свое путешествие вокруг света.