В России создали прибор «Дроноскоп» для сверхширокополосного видеоперехвата БПЛА

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Новосибирские специалисты разработали прибор «Дроноскоп 5.3.1 FPV», предназначенный для сверхширокополосного перехвата беспилотников. Об этом ТАСС сообщили в компании-производителе.
«Нашими специалистами разработан прибор “Дроноскоп 5.3.1 FPV” для сверхширокополосного перехвата беспилотников. Мы разработали специальный приемник видеосигнала, который один сканирует все диапазоны FPV. Аналогичные изделия используют от одного до семи приемных китайских модулей, что негативно отражается на габаритах, нагреве и времени работы изделий. Прибор получился компактным, примерно как 11-дюймовый планшет. Изделие полностью спроектировано и изготовлено в Новосибирске», — сообщили в организации.
Собеседник агентства также рассказал о назначении устройства. «FPV-дроны транслируют видеопоток с камеры дрона оператору БПЛА. Соответственно, перехватив это видеоизображение, можно видеть то, что видит оператор. Это позволяет обнаружить дрон и идентифицировать атакуемую цель. Боец может вовремя среагировать, например, выпрыгнуть из машины. Также это позволяет заранее обнаруживать подлетающие дроны — на дистанции до 15−20 км», — отметили в организации.
В компании уточнили, что такие приборы применяются для определения места взлета дронов противника. «Задача выявления позиций расчетов БПЛА противника является высокоприоритетной, ее в том числе решают при помощи перехвата видеопотока с дронов», — подчеркнул собеседник ТАСС.
«Дроноскоп 5.3.1 FPV» осуществляет перехват в диапазоне от 2,2 до 7,5 ГГц. В марте планируется выпустить новую версию с расширенным диапазоном от 1 до 8 ГГц.