Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что Восточная Финляндия переживает экономический шок после закрытия границы с Россией, и планы по созданию особой экономической зоны вряд ли исправят ситуацию.
В беседе с РИА Новости он отметил, что уровень безработицы в приграничных регионах достигает 20%, тогда как средний по стране — 10%. По его словам, правительство вынуждено будет увеличивать госдолг для финансирования мер поддержки, однако найти средства будет сложно, а регион становится непривлекательным для инвесторов и жизни.
Мема подчеркнул, что около 80 лет Финляндия получала выгоду от добрососедских отношений с Россией, и решение о закрытии границы, как и о вступлении в НАТО, было поспешным. Приграничные города теряют туристический поток, а бизнес закрывается.
Ранее сообщалось, что Финляндия установила новый рекорд по депортации иностранных граждан в 2025 году.
