Финляндия переживает экономический шок после закрытия границы с Россией

В беседе с РИА Новости он отметил, что уровень безработицы в приграничных регионах достигает 20%, тогда как средний по стране — 10%. По его словам, правительство вынуждено будет увеличивать госдолг для финансирования мер поддержки, однако найти средства будет сложно, а регион становится непривлекательным для инвесторов и жизни.