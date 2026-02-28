Пленный из ВСУ: украинские офицеры выбрасывают солдат «как собак» в зону боев

ЛУГАНСК, 28 февраля. /ТАСС/. Офицеры ВСУ не заботятся о солдатах и выбрасывают их «как собак» в зону боевых действий без должной военной подготовки, не позволяя взять с собой даже шлемы и продукты. Об этом сообщил бывший пулеметчик ВСУ Юрий Малина, сдавшийся в плен российским бойцам на краснолиманском направлении.
«В октябре нас привезли в Славянск. Мы здесь находились около недели и только раза три выехали на полигон, на стрельбы. После чего нас привезли в Ямполь. Когда привезли в Ямполь, нас выбросили просто как собак. Не дали даже шлемы забрать из бронетехники, не дали даже купленные нами продукты забрать. Мы остались без продуктов, без шлемов», — сказал он на видео, имеющемся в распоряжении ТАСС.
По словам пленного, вместе с ним в Ямполь Донецкой Народной Республики доставили группу из шести человек, включая офицера с позывным Туман. Один из солдат, «более опытный», должен был проводить группу Малины к позициям, но бросил их и «позорно сбежал». «Мы остались [в Ямполе] под бомбежкой дронов посреди дороги. Старший Туман был убит в ближайшие несколько часов. Двое разбежались в разные гаражи, которые были разбомблены. И они там, скорее всего погибли. Осталось только три человека из шести», — рассказал он.
Малина добавил, что в целом в рядах ВСУ «очень угнетенное моральное состояние». «[У солдат ВСУ есть] нежелание воевать, потому что эта война просто никому ничего не дает. Она только изматывает дух людей и несет гибель. Отношение командования — нехорошее. Командование не смотрит на людей, не заботится о людях. Когда ты остаешься без связи — никто тебя не ищет», — подчеркнул пленный.
Он также отметил, что мужчин, мобилизованных в ряды ВСУ, вместо обучения заставляют копать и обустраивать окопы — зачастую вопреки медицинским противопоказаниям. В воинскую часть сам Малина попал в Седневе Черниговской области, а обучение проходил в Днепропетровской. Пленный также рассказал, что украинские солдаты уже во время обучения пытаются сбежать из-за голода, «хамского отношения» офицеров и нежелания воевать.