Казахстан усиливает защиту прав беженцев

Министр труда и социальной защиты населения Казахстана Аскарбек Ертаев провёл встречу с Представителем Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Центральной Азии Махиром Сафарли, передает DKNews.kz.

Источник: GOV

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества в сфере защиты прав лиц, ищущих убежище, а также совершенствование миграционного законодательства.

Казахстан соблюдает международные стандарты.

В ходе переговоров было подчеркнуто, что Казахстан последовательно развивает национальную систему убежища в соответствии с международными нормами.

С 1998 года республика является участницей Конвенции ООН «О статусе беженцев».

Базовые принципы системы включают:

  • невысылку
  • недискриминацию
  • гуманность.

Эти положения закреплены в национальном законодательстве и реализуются на практике.

Социальная поддержка и право на труд.

Отмечено, что государство обеспечивает доступ лиц, ищущих убежище, к основным социальным услугам.

В частности, им предоставляется:

  • бесплатное медицинское обслуживание
  • доступ к образовательным услугам
  • меры социальной поддержки
  • право на труд без дополнительных разрешений.

Таким образом, социальные гарантии предоставляются наравне с гражданами Казахстана.

Обсуждены практические вопросы и дальнейшие шаги.

Стороны детально рассмотрели алгоритм действий при пересечении государственной границы лицами, ищущими убежище, а также подготовку к предстоящим международным мероприятиям.

По итогам встречи участники подтвердили готовность к продолжению конструктивного диалога и совместной работе по укреплению региональной системы защиты прав беженцев и лиц без гражданства.

