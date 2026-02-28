Казахстан усиливает защиту прав беженцев

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества в сфере защиты прав лиц, ищущих убежище, а также совершенствование миграционного законодательства.
Казахстан соблюдает международные стандарты.
В ходе переговоров было подчеркнуто, что Казахстан последовательно развивает национальную систему убежища в соответствии с международными нормами.
С 1998 года республика является участницей Конвенции ООН «О статусе беженцев».
Базовые принципы системы включают:
- невысылку
- недискриминацию
- гуманность.
Эти положения закреплены в национальном законодательстве и реализуются на практике.
Социальная поддержка и право на труд.
Отмечено, что государство обеспечивает доступ лиц, ищущих убежище, к основным социальным услугам.
В частности, им предоставляется:
- бесплатное медицинское обслуживание
- доступ к образовательным услугам
- меры социальной поддержки
- право на труд без дополнительных разрешений.
Таким образом, социальные гарантии предоставляются наравне с гражданами Казахстана.
Обсуждены практические вопросы и дальнейшие шаги.
Стороны детально рассмотрели алгоритм действий при пересечении государственной границы лицами, ищущими убежище, а также подготовку к предстоящим международным мероприятиям.
По итогам встречи участники подтвердили готовность к продолжению конструктивного диалога и совместной работе по укреплению региональной системы защиты прав беженцев и лиц без гражданства.