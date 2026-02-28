Специалист раскрыла, возможно ли «поддержать» иммунитет с помощью еды

Тема «поддержки иммунитета через еду» очень популярна, но вокруг неё много мифов. Важно понимать, что не существует одного продукта или напитка, напрямую и мгновенно укрепляющего иммунитет, разъяснила в беседе с RT кандидат технических наук доцент кафедры биотехнологии и биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Юлия Николаева.
«Любые обещания “суперфудов”, способных защитить от вирусов и бактерий, — это упрощение и заблуждение. Иммунная система человека — сложная сеть клеток, органов и биохимических процессов, и её работа зависит от множества факторов, а не от введения одного продукта в рацион. Питание играет поддерживающую роль, обеспечивая организм необходимыми веществами для нормальной работы иммунитета», — отметила собеседница RT.
Она добавила, что белки из рыбы, мяса, бобовых и молочных продуктов служат строительным материалом для иммунных клеток и синтеза антител.
«Витамины и минералы, такие как витамин C, витамин D, цинк, селен, витамины группы B и омега‑3 жирные кислоты, способствуют нормальному функционированию иммунной системы, а источниками этих веществ являются свежие овощи и фрукты, рыба, яйца, орехи и цельнозерновые продукты. Пробиотики и клетчатка поддерживают микробиоту кишечника и помогают иммунным клеткам работать эффективно, что достигается за счёт йогурта, кефира, ферментированных продуктов и овощей», — добавила Николаева.
Однако правильное питание — это лишь основа и составная часть здорового образа жизни, а не панацея, подчеркнула специалист.
«На работу иммунной системы влияют также регулярная физическая активность, полноценный сон, снижение стрессовых нагрузок и соблюдение гигиены. Витаминные добавки могут быть полезны только при реальном дефиците конкретных веществ и не заменяют полноценное питание и здоровый образ жизни. В итоге здоровое питание — это не магия, а системная забота о своём организме, которая создаёт условия для того, чтобы иммунитет работал правильно и устойчиво, а не временно “подпрыгивал” после одного продукта», — заключила кандидат технических наук.
Ранее россиянам раскрыли, что можно и нельзя есть в Великий пост.