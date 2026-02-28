NYT: США отложили продажу оружия Тайваню из-за предстоящего визита Трампа в КНР

НЬЮ-ЙОРК, 28 февраля. /ТАСС/. Американская администрация отложила продажу Тайваню пакета вооружений на миллиарды долларов, опасаясь негативной реакции председателя КНР Си Цзиньпина накануне визита президента США Дональда Трампа в Китай в апреле. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
По их сведениям, речь идет о пакете вооружений на сумму около $13 млрд, в него входят в том числе ракеты ПВО. В январе Госдепартамент направил в Конгресс информацию о планируемой сделке, и законодатели как от Республиканской, так и от Демократической партии одобрили ее. Тем не менее после этого процесс застопорился. Согласно информации издания, это связано с тем, что Белый дом распорядился не предпринимать никаких действий по этому вопросу, чтобы гарантировать успех саммита США и КНР.
Госдепартамент отказался комментировать The New York Times информацию о данной сделке. «Администрация четко дала понять, что привержена дальнейшей поддержке Тайваня», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.
Как сообщало ранее Центральное телевидение Китая, во время телефонных переговоров в начале февраля Си Цзиньпин заявил американскому коллеге, что «США должны с осторожностью подходить к продаже оружия Тайваню».
Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887−1975), потерпев поражение в гражданской войне с Китаем. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это один из регионов КНР. Вашингтон разорвал дипломатические отношения с Тайбэем в 1979 году и установил их с КНР. Признавая политику «одного Китая», Соединенные Штаты при этом продолжают поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставлять острову оружие, объем поставок которого, по оценке китайской стороны, за несколько последних лет уже превысил $70 млрд.