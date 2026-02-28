NYT: США отложили продажу оружия Тайваню из-за предстоящего визита Трампа в КНР

По их сведениям, речь идет о пакете вооружений на сумму около $13 млрд, в него входят в том числе ракеты ПВО. В январе Госдепартамент направил в Конгресс информацию о планируемой сделке, и законодатели как от Республиканской, так и от Демократической партии одобрили ее. Тем не менее после этого процесс застопорился. Согласно информации издания, это связано с тем, что Белый дом распорядился не предпринимать никаких действий по этому вопросу, чтобы гарантировать успех саммита США и КНР.