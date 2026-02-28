Юрист Хаминский: мошенники используют СБП для мести неудавшимся жертвам

Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал агентству «Прайм», что обиженные мошенники, на чьи уловки не попались россияне, начали мстить гражданам, используя СБП.
Например, по его словам, таким гражданам злоумышленники делают мелкие банковские переводы по СБП с комментариями «за наркотики» или «за продажу карты», что грозит получателям серьёзными проблемами.
«Если вы стали жертвой подобных действий и получили деньги на карту, ни в коем случае не тратьте их и не отправляйте обратно самостоятельно. Свяжитесь с банком, сообщите о факте такого перевода — это позволить защититься от обвинений в участии в преступной деятельности», — отметил эксперт.
Кроме того, заявил Хаминский о факте попытки мошенников похитить ваши деньги или опорочить вашу репутацию стоит проинформировать органы полиции.
Ранее в Российском Красном Кресте рассказали, что злоумышленники, представляясь сотрудниками организации, пишут родственникам пропавших военнослужащих и предлагают якобы «помощь» в поисках или присылают ссылки на некие «закрытые базы» со сведениями о военнопленных.
Также россиянам дали советы, как действовать после подозрительного звонка.