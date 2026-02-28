ЗАЭС: МАГАТЭ будет присутствовать при работах по восстановлению линии станции

«Присутствие экспертов МАГАТЭ во время проведения работ предполагается и дальше», — цитирует её ТАСС.
Также она отметила, что ремонтные работы по обеспечению функционирования линии внешнего энергоснабжения «Ферросплавная-1» ЗАЭС непростые, и быстро завершить их невозможно.
10 февраля сообщалось, что объекты инфраструктуры Энергодара и Запорожской АЭС повреждены в результате атаки ВСУ на промышленную зону.
